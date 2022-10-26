Мостовой советует Дивееву ехать в Европу

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался об интересе к центральному защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву со стороны нескольких клубов, представляющих итальянский чемпионат.

«Когда парень играет хорошо, то предложения всегда будут. Дивеев довольно молодой - хороший возраст для Европы. Если есть вариант в Европе, нужно пробовать уезжать», - приводит слова Мостового издание «Чемпионат».

23-летний защитник выступает за «армейцев» с лета 2019 года. Его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано до середины 2024 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в шесть миллионов евро.