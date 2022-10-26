Алдонин назвал двух главных конкурентов «Зенита»

Бывший футболист сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» - ведущий клуб страны, но не сказать, что на голову сильнее всех. ЦСКА и «Спартак» будут бороться за высокие места. Они значатся среди основных преследователей «Зенита», - передает слова эксперта издание «Столица С».

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает первую строчку в турнирной таблице. Идущий вторым «Спартак» отстает от лидера на семь баллов. Топ-3 замыкает ЦСКА, который уступает «красно-белым» три пункта.