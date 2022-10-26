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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Чалову нечего делать в Серии Б»

26 Октября 2022 • 07:33 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Руслан Нигматуллин отреагировал на новость о возможном трансфере нападающего ЦСКА и сборной России Фёдора Чалова в итальянский клуб «Венеция», выступающий в Серии Б.

«Я играл в Серии Б и понимаю, что это такое - игроку высокого уровня там делать нечего. Я в свое время сделал такую ошибку. Чалову желаю мою ошибку не повторять», - приводит слова Руслана Metaratings.ru.

24-летний нападающий успешно выступает в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Чалов принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Руслан Нигматуллин Венеция Фёдор Чалов
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