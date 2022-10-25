Газзаев – о Пиняеве: «Это очень талантливый футболист»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал своё мнение о 17-летнем нападающем самарских «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

Специалист считает, что в споре за Пиняева могут участвовать три крупных российских клуба – петербургский «Зенит» и столичные «Спартак» и ЦСКА. «Локомотив» же в данный момент не является топ-клубом, и находиться там молодому форварду было бы сложно.

«Я считаю, что у него очень большие возможности. Просто правильно надо развивать эти возможности. Это очень талантливый футболист», - цитирует Газзаева «Комсомольская правда».

Бывший наставник национальной команды не сомневается в большом будущем футболиста при условии усердной работы и трудолюбия.