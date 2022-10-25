Колосков озабочен тем, что в РФ не везде есть футбольные клубы

В Российской Федерации 89 субъектов - и в 29 из них полностью отсутствуют футбольные клубы. Эта ситуация беспокоит Вячеслава Колоскова - почетного президента Российского футбольного союза, который считает, что футбол должен быть распространен на территории всего государства. Это, по мнению Колоскова, важно и для развития детей.

- Футбол нужен везде, не важно, есть ли профессиональные клубы в регионе. Необходимы спортивные школы, занятия футболом в обычных школах. Футбол направлен не только для профессионального спорта, но и для развития детей, - цитирует слова Колоскова издание «РБ Спорт».