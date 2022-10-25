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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков озабочен тем, что в РФ не везде есть футбольные клубы

25 Октября 2022 • 22:49 Комментировать (1)

В Российской Федерации 89 субъектов - и в 29 из них полностью отсутствуют футбольные клубы. Эта ситуация беспокоит Вячеслава Колоскова - почетного президента Российского футбольного союза, который считает, что футбол должен быть распространен на территории всего государства. Это, по мнению Колоскова, важно и для развития детей.

- Футбол нужен везде, не важно, есть ли профессиональные клубы в регионе. Необходимы спортивные школы, занятия футболом в обычных школах. Футбол направлен не только для профессионального спорта, но и для развития детей, - цитирует слова Колоскова издание «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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Комментарии (1)
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блок
25 Октября 2022 в 23:15
Оба проснулся! Деньги закончились? А где Колосков и компания были все эти 30 лет??? А он ничего не хочет сказать почему у большинства команд академия есть , а в команде нет ни одного местного воспитанника? Например: Арсенал Тула , Зенит, Локомотив, Химки и т.д.
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