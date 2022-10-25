​ЦСКА обратится в ФИФА из-за долга «Вест Хэма»

«Вест Хэм» до сих пор имеет задолженность перед ЦСКА по трансферу Николы Влашича. Московский клуб обратится в ФИФА, поскольку решить вопрос с английским клубом не удалось. Об этом ТАСС рассказал Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет пресс-службу.

По словам Брейдо, ЦСКА предлагал «Вест Хэму» разные варианты решения ситуации с переводом, но «молотобойцы» заняли «излишне формальную позицию».

Телеграм-канал «Эк Спорт Клипина» отмечает, что ситуация с ЦСКА отличается от ситуации, которая была, например, с «Локомотивом».

«Клуб находится не только под антирроссийскими, но и под персональными санкциями. Это эхо истории с ВЭБом», - говорится в сообщении.

Стоит сказать, что Никола Влашич сейчас играет за «Торино» на правах аренды.