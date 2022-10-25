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​Генич рассказал, где ещё мог оказаться Захарян – это не Англия

25 Октября 2022 • 18:47 Комментировать (1)

Известный комментатор Константин Генич поделился свежими мыслями о будущем Арсена Захаряна. Видео с его словами появилось на канале «Вышли» в YouTube.

Напомним, что летом интерес к хавбеку «Динамо» проявлял «Челси». Впрочем, сделка не состоялась из-за проблем с оплатой трансфера в условиях санкций.

- Захарян зимой будет в «Челси»? – вопрос к Геничу.

- А ты нашёл схему, как деньги можно получить? – ответил Генич в ответ.

- А ты думаешь, что они [«Челси»] её не ищут?

- Ищут. Но я сомневаюсь, что зимой этот трансфер состоится. Мне не кажется, что у «Челси» сейчас есть острая необходимость в Захаряне. Я предполагаю, что они могут его забронировать и оставить в «Динамо» до конца сезона. Это не инсайд, а моё мнение.

Я знаю, что у Захаряна было конкретное предложение из Испании минувшим летом.

- Это топ-клуб?

- Нет, но хороший клуб, в еврокубках играет.

- «Вильярреал»?

- Неважно (смеётся).

- Я попал?

- Нет.

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- А почему там не сложилось, тоже из-за проблем с переводом?

- Мне кажется, в Испании сейчас не хотят брать игроков из России. Похожая история, как была с Бариновым.  


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Leonardis
25 Октября 2022 в 19:01
в чем фишка этих фейков про Захаряна, ведь ему же и во вред..
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