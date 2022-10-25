​В ЦСКА допустили уход Дивеева и Зайнутдинова

Ходят слухи, что у защитника Игоря Дивеева есть несколько вариантов в Италии. Также пресса говорит о возможном уходе из ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова. Комментарий на этот счёт дал Роман Бабаев, занимающий должность генерального директора московского клуба.

По словам Бабаева, ни о какой распродаже футболистов ЦСКА речь не идёт. При этом гендиректор клуба допускает вариант с трансферами игроков при поступлении определённых предложений.

«В случае желания игрока и поступления адекватного предложения, разумеется, мы его рассмотрим», - сказал Бабаев «Чемпионату». Функционер отметил, что ЦСКА уважает желание игроков попробовать себя на более высоком уровне.