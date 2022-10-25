Россия принимает клубы из Крыма и может попрощаться с еврокубками: Что ждёт отечественный футбол

В понедельник российские власти вновь продекларировали, что футбольные клубы из недавно присоединённых к нашей стране территорий вскоре будут интегрированы в чемпионат. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

В понедельник вновь зашла речь об интеграции в российский чемпионат клубов из территорий, которые в последние годы были присоединены. Сначала вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил: «С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу». Затем тему развил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который отметил, что команды из Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

Позиция УЕФА в этом смысле известна. Там не признают этого, и уже много раз предупреждали, что это закончится дисквалификацией. С другой стороны, как многие отмечают, наши клубы и сборная и так отстранены от всех турниров. Однако на самом деле пока что РФС не потеряла связь ни с УЕФА, ни с ФИФА. В частности, пока там признают контракты, заключенные нашими клубами, из-за чего в последнее время выносится всегда отдельное решение о праве легионеров на приостановку контракта. Пока наши команды вправе получать компенсации за подготовку футболистов. В общем, и УЕФА, и ФИФА пока ещё не полностью вычеркнули Россию, так что нам есть что терять. В конце концов они могут просто запретить футболистам под страхом международной деквалификации играть в чемпионате с клубами из непризнанных ими территорий.

Однако давайте вернёмся к тому, с чего начался разговор. Как говорится, обещать – не значит жениться. Пока все лишь рапортуют, что есть договоренность, возможность, Но само наличие вовсе не означает, что что-то будет реализовано.

Прежде всего, давайте поделим территории на два типа: Крым и Севастополь – с одной стороны, а ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожская область – с другой. Начнём со второй группы. Будем честны, сейчас нет никаких предпосылок, чтобы там играли в футбол. На этих территориях введено военное положение, там много разрушенной инфраструктуры. В настоящий момент там играть в футбол просто невозможно. Теоретически можно создать клуб «Херсон», но пока он будет играть явно на той территории России, которую УЕФА и ФИФА не оспаривают, а это не наказуемо. Пускай даже там будут считать родным городом Херсон, это ровным счётом ничего не значит.

Другое дело – Крым и Севастополь. Там действительно можно довольно быстро подготовить одну команду, чтобы заявить во Второй дивизион. На этой территории пока все относительно спокойно, там многие россияне проводят отпуска, так что вероятность такого сценария есть. Тем более что времени есть больше полугода, а если будет команда сверху, то и деньги найдут.

Насколько вероятно, что это случится? Тут говорить сложно. РФС, судя по его действиям и словам, явно не в восторге от этой затеи и пытается от этой токсичной темы держаться подальше. Рычаг у него один – это не допустить клуб из-за проваленного лицензирования. Прошлым летом эту процедуру, например, не прошла «Томь».

На самом деле РФС прекрасно понимает, что включение клубов с вновь присоединённых территорий будет своего рода харакири. Причём пострадают клубы, которые имеют финансирование от крупных корпораций: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Весьма вероятно, что РФС через них постарается мягко продавить решение, чтобы ближайшим летом новые клубы не получили лицензию, а там стартует сезон – и проблема на год отправится в долгий ящик.

В общем, пока мы видим лишь декларации и заявления. Относиться к ним надо всерьёз, а итоговое решение должно устроить абсолютно всех заинтересованных лиц.

Роман Андреев