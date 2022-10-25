Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» в 14-м туре РПЛ со счётом 7:0.

- Была игра в одни ворота. «Зенит» забил первый гол на второй минуте – с самого начали стали долбить и задолбили. Как говорится, лучше один раз проиграть 7:0, чем семь раз по 1:0 (смеётся). Может, у «Сочи» спад какой-то. Тем более идут кубковые междоусобицы среди недели, «Сочи» все их проигрывает, и сказывается моральная усталость. Нет у них сейчас свежести. Может, повеет какой-то ветер перемен в команде. «Зенит» – единственный клуб, который может в каждом чемпионате занимать первое место. Бразильцы расцветают, они красавцы – Малком, Вендел, «Мендел»… Забивают на всякий вкус. А «Сочи» оказался командой-раскладушкой.