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Обедзинский: «Сочи» – команда-раскладушка, но лучше один раз проиграть 7:0, чем семь раз по 1:0» эксклюзив

25 Октября 2022 • 15:52 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» в 14-м туре РПЛ со счётом 7:0.

- Была игра в одни ворота. «Зенит» забил первый гол на второй минуте – с самого начали стали долбить и задолбили. Как говорится, лучше один раз проиграть 7:0, чем семь раз по 1:0 (смеётся). Может, у «Сочи» спад какой-то. Тем более идут кубковые междоусобицы среди недели, «Сочи» все их проигрывает, и сказывается моральная усталость. Нет у них сейчас свежести. Может, повеет какой-то ветер перемен в команде. «Зенит» – единственный клуб, который может в каждом чемпионате занимать первое место. Бразильцы расцветают, они красавцы – Малком, Вендел, «Мендел»… Забивают на всякий вкус. А «Сочи» оказался командой-раскладушкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Сочи РПЛ
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