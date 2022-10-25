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​В «Лацио» ответили на вопрос о Дивееве

25 Октября 2022 • 15:46 Комментировать (1)

Защитника ЦСКА Игоря Дивеева пресса связывает сразу с четырьмя клубами из Италии, в том числе с «Лацио».  На вопрос об этой информации ответил Игли Таре, который занимает должность спортивного директора в римском клубе.

«У нас нет никакого интереса к Дивееву», - высказался Таре, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

23-летнего Игоря Дивеева специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 6 миллионов евро. В настоящий момент центральный защитник ЦСКА числится в лазарете из-за полученного перелома. Дивеев вернётся в строй уже в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио ЦСКА Москва Игли Таре Игорь Дивеев
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25 Октября 2022 в 15:49
chi è questo diveev? - ответ Лацио)
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