​В «Лацио» ответили на вопрос о Дивееве

Защитника ЦСКА Игоря Дивеева пресса связывает сразу с четырьмя клубами из Италии, в том числе с «Лацио». На вопрос об этой информации ответил Игли Таре, который занимает должность спортивного директора в римском клубе.

«У нас нет никакого интереса к Дивееву», - высказался Таре, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

23-летнего Игоря Дивеева специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 6 миллионов евро. В настоящий момент центральный защитник ЦСКА числится в лазарете из-за полученного перелома. Дивеев вернётся в строй уже в следующем году.