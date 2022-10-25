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​У Дивеева 4 варианта в Италии слухи

25 Октября 2022 • 15:40 Комментировать (1)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в настоящий момент числится в лазарете из-за полученного ранее перелома. Снова увидеть футболиста на поле можно будет уже в следующем календарном году. Между тем, телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает об интересе к Дивееву из Италии. По данным источника, 23-летний футболист находится на радарах «Фиорентины», «Салернитаны», «Лацио» и «Сампдории».

Цвета ЦСКА Игорь Дивеев защищает с февраля 2019 года после перехода из «Уфы». За московскую команду футболист провёл 118 матчей и забил 10 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Игоря Дивеева в 6 миллионов евро.

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Лацио ЦСКА Москва Сампдория Фиорентина Салернитана Игорь Дивеев Трансферы футбола - зима 2023
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25 Октября 2022 в 15:51
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