Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в настоящий момент числится в лазарете из-за полученного ранее перелома. Снова увидеть футболиста на поле можно будет уже в следующем календарном году. Между тем, телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает об интересе к Дивееву из Италии. По данным источника, 23-летний футболист находится на радарах «Фиорентины», «Салернитаны», «Лацио» и «Сампдории».

Цвета ЦСКА Игорь Дивеев защищает с февраля 2019 года после перехода из «Уфы». За московскую команду футболист провёл 118 матчей и забил 10 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Игоря Дивеева в 6 миллионов евро.