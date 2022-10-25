Рианчо назвал потенциальное исключение России из ФИФА и УЕФА безумием

В России ведётся работа по интеграции в систему футбольных лиг страны клубов из Крыма и ряда других территорий. На этом фоне Украина будет требовать исключения России из УЕФА и ФИФА, что может стать для страны серьёзным ударом – всё-таки последствия такого исключения очень болезненны. Комментарий на этот счёт дал Рауль Рианчо, который в своё время работал тренером в «Спартаке».

«Зачем исключать Россию из ФИФА и УЕФА? Это безумие!» - сказал Рианчо, слова которого передаёт sport24.

По словам испанского тренера, исключение РФС из ФИФА и УЕФА «никак не изменит ситуацию». Рианчо также призвал всех к миру и пониманию.

Отметим, что в настоящий момент РФС находится под санкциями УЕФА и ФИФА.