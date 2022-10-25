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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо назвал потенциальное исключение России из ФИФА и УЕФА безумием

25 Октября 2022 • 14:22 Комментировать

В России ведётся работа по интеграции в систему футбольных лиг страны клубов из Крыма и ряда других территорий. На этом фоне Украина будет требовать исключения России из УЕФА и ФИФА, что может стать для страны серьёзным ударом – всё-таки последствия такого исключения очень болезненны. Комментарий на этот счёт дал Рауль Рианчо, который в своё время работал тренером в «Спартаке».

«Зачем исключать Россию из ФИФА и УЕФА? Это безумие!» - сказал Рианчо, слова которого передаёт sport24.

По словам испанского тренера, исключение РФС из ФИФА и УЕФА «никак не изменит ситуацию». Рианчо также призвал всех к миру и пониманию.

Отметим, что в настоящий момент РФС находится под санкциями УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА РФС УЕФА Рауль Рианчо
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