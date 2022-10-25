Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Борис Игнатьев: «Россию могут выкинуть из ФИФА и УЕФА»

25 Октября 2022 • 14:16 Комментировать (1)

Экс-рулевой сборной России Борис Игнатьев поделился своими мыслями о возможном исключении страны из состава ФИФА и УЕФА.

Стоит сказать, что руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ранее объявил о требовании исключить Россию из ФИФА и УЕФА в связи с работой по интеграции в систему футбольных лиг страны ряда клубов, в том числе из Крыма.

«Если РФС официально интегрирует клубы Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской области, то нас могут выкинуть из ФИФА и УЕФА. Не думаю, что в нынешней политической ситуации они пойдут на попятную. Нас вполне могут исключить», - высказался Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Потенциальное исключение из ФИФА может стать для российского футбола серьёзным ударом. Так, например, клубы из России не могут проводить международные трансферы. Также встанет вопрос о контрактах футболистов и многом другом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА РФС Борис Игнатьев УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
25 Октября 2022 в 14:51
А что это Игнатьева так волнует,выкинут Россию или не выкинут?Мы уже и так де факто выкинуты...Хватит уже унижаться!Сейчас все начнет строиться заново начиная с ООН,начнем строить новую футбольную ассоциацию и все придет,главное не бояться.Ходили и будем ходить на футбол и без "заграничных" футболистов,а кто пожелает остаться нужно создать все условия...Страна у нас огромная,выдюжим...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
15:46 · Россия. Премьер-лига
​В «Лацио» ответили на вопрос о Дивееве
15:45 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Проблема Урунова заключается в психологии
15:40 · Россия. Премьер-лига
​У Дивеева 4 варианта в Италии слухи
15:28 · Россия. Премьер-лига
В «Наполи» прокомментировали возможный переход Зайнутдинова из ЦСКА
15:18 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Зенит» — это гранд нашего футбола»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Обляков пожаловался на журналиста во время разминки – видео 1 видео
15:11 · Россия. Премьер-лига
Орещук — о возможном переходе Чалова в «Венецию: Я бы ушёл на его месте
14:56 · Россия. Премьер-лига
Адиев: У Зайнутдинова есть качества, которые очень востребованы в Италии
14:42 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о расторжении договора с Уруновым
14:33 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Зенит» уже выиграл РПЛ»
14:28 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» исключил Урунова из заявки
14:25 · Россия. Премьер-лига
Шелия — о результатах «Ахмата»: «Пока всё неплохо»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо назвал потенциальное исключение России из ФИФА и УЕФА безумием
14:16 · Россия. Премьер-лига
​Борис Игнатьев: «Россию могут выкинуть из ФИФА и УЕФА» 1
14:12 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов заявил, что у него негативное отношение к «Зениту» и «Сочи»
Все новости
Рекомендуем