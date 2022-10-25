​Борис Игнатьев: «Россию могут выкинуть из ФИФА и УЕФА»

Экс-рулевой сборной России Борис Игнатьев поделился своими мыслями о возможном исключении страны из состава ФИФА и УЕФА.

Стоит сказать, что руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ранее объявил о требовании исключить Россию из ФИФА и УЕФА в связи с работой по интеграции в систему футбольных лиг страны ряда клубов, в том числе из Крыма.

«Если РФС официально интегрирует клубы Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской области, то нас могут выкинуть из ФИФА и УЕФА. Не думаю, что в нынешней политической ситуации они пойдут на попятную. Нас вполне могут исключить», - высказался Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Потенциальное исключение из ФИФА может стать для российского футбола серьёзным ударом. Так, например, клубы из России не могут проводить международные трансферы. Также встанет вопрос о контрактах футболистов и многом другом.