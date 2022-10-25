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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Зенит» как «Бавария» в Германии - непобедим»

25 Октября 2022 • 13:18 Комментировать

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов сравнил петербургский «Зенит» с мюнхенской «Баварией».

«Спартак» может составить конкуренцию, но это сложно. У «Зенита» состав стабильный, уровень мастерства высокий. «Зенит» как «Бавария» в Германии – непобедим», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В понедельник, 24 октября, «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» разгромил «Сочи» со счетом 7:0.

После 14 туров российской Премьер-лиги питерцы набрали 36 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Отрыв от второго места составляет семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов
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