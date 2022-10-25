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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шесть игроков «Зенита» - в символической сборной 14-го тура РПЛ

25 Октября 2022 • 12:54 Комментировать

Авторитетный статистический портал Whoscored представил свою версию символической сборной 14-го тура Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что лучшим футболистом был признан атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком, отметившийся дублем в поединке против «Сочи».

Символическая сборная: Селихов («Спартак»), Дуглас («Зенит»), Ловрен («Зенит»), Маслов («Спартак»), Даса («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»), Николсон («Спартак»), Захарян («Динамо»).

После 14 туров Премьер-лиги лидером является «Зенит», набравший 36 очков. На втором месте с 29 баллами располагается московский «Спартак». Тройку лидеров замыкает еще один столичный клуб – ЦСКА. В активе «армейцев» 26 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Малком Филипе
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