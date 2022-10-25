Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от главных событий прошедшего тура.

- «Ростов» потерял очки в Воронеже, сыграв вничью. Удивлены?

- Нет. Последние игры «Ростова» были неубедительными. А «Факелу» отступать некуда. Понятно было, что матч получится сложенным. Хотя там было удаление, и больше тайма играли в большинстве, это настораживает еще больше. Не могу сказать, что у «Ростова» спад. Карпин выжимает максимум из ребят, но они ограничены в действиях. Не хватает мастерства, плюс сейчас к ним начинают привыкать. Если посмотреть на голы, команда забивает в основном только со стандартов. С игры забито, кажется, пять мячей. А так по пенальти скоро, наверное, будет рекорд. Но это все временное. Не будут же постоянно тебе ставить пенальти. Поэтому удивления не было. Команда к этому шла.

- Разгромный счет в матча «Спартак» - «Химки» без дисквалифицированного Промеса как восприняли?

- Тоже не удивился, потому что «Спартак» выглядел последние матчи прилично. Игра у команды постепенно улучшалась, она была разнообразна в атаке. Видны тренерские вещи. Абаскаль гибко подходит к каждой игре. Команда постоянно меняется в зависимости от того, с кем играет. Виден хороший настрой и желание огромное. То есть, команда сейчас живая. Вроде бы те же люди, которые были и раньше, но они выглядят хорошо. Но здесь нужно говорить не только о «Спартаке», но и о «Химках».

- «Химки» обречены» на вылет?

- Они все время играют неплохо. Но не выиграли ни одного матча при этой хорошей игре. И даже вничью не сыграли. Там все беспросветно. Это видно по ребятам. Хотя они стараются.

- ЦСКА заслужил победу в Оренбурге?

- Мне очень нравится, как выглядит «Оренбург». Это мастеровитая команда. Поэтому ничья закономерна. Хозяева проигрывали, но находили силы. Это говорит о том, что команда в себя верит, даже при отрицательном результате не падает духом и при возможности решает задачу. Там есть игрок, который может забить. Взять тот же ЦСКА. «Армейцы» столько теряют из-за того, что не могут забить.

- Сычевой за 12 матчей наколотил 11 мячей и вместе с Промесом лидирует в бомбардирской гонке, хотя пару лет назад играл в чемпионате Крыма и был никому не нужен. Как объясните такую результативность?

- Он молодец и заслуживает похвалы. Но если брать прошлый сезон, лучший бомбардир того года за полсезона забил всего один мяч. То есть, нужно время, чтобы посмотреть, насколько футболист будет стабилен. Бывает, вспыхнет игрок, а потом его нет.

- «Динамо» приходит в себя после неудачной серии?

- Не совсем. Да, оно стало чуть-чуть лучше, но все равно это еще не то «Динамо». Оно не так агрессивно, как раньше. Не так хорошо выглядит в обороне. Просто стало физически лучше. Вспомните начало сезона. Динамовцы ведь все первые таймы проигрывали, начиная с матча с «Ростовом», где они выиграли первый тайм и потом сдулись. Так было на протяжении пяти матчей. А сейчас они набирают кондиции и сразу стали лучше. При том, что там уровень футболистов очень высокий.

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- Как вам «Локомотив», избавившийся от немцев?

- Пока он играет не так, как может. Там тоже футболисты хорошего уровня. Трудно сказать, что мешает. Вот, например, «Спартак». В прошлом году он был на десятом месте. Перемен больших нет, а что мы видим? Вот и в «Локомотиве» хорошие футболисты. И они могут играть лучше. Но не хватает какой-то командной сплоченности или идеи. Команды пока нет. А по составу там отличные футболисты, которых взял бы любой клуб. Проблема была и в тренерском штабе, и в руководстве. Такие вещи не делает только тренер. Команды нет, и это видно. «Железнодорожники» сразу рассыпаются при неудаче. Это бросается в глаза. Но есть и очень хорошие эпизоды.

- «Зенит» разгромил «Сочи» 7:0. Как вам такой результат?

- Я всегда говорил, что есть «Зенит» и все остальные. «Зенит» всегда борется сам с собой: со своим настроем, внутренними проблемами. Если питерцы хороши, с ними всегда трудно. А сейчас еще очень сдает «Сочи». Это очевидно в последних турах. Команда неважно выглядят. Поэтому такой результат по делу.

Елена Григорьевская