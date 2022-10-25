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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор ответил, заслужил ли Бензема «Золотой мяч»

25 Октября 2022 • 11:33 Комментировать

Французский форвард Вильсон Изидор, выступающий в российском чемпионате за московский «Локомотив», прокомментировал победу соотечественника Карима Бензема в номинации на «Золотой мяч».

«Бензема очень много работал. Это уже не первый год, когда Карим так трудится. Он это заслужил», - приводит слова Вильсона «Спорт-экспресс».

Напомним, что Бензема стал первым французским футболистом после Зинедина Зидана, получившим «Золотой мяч». В минувшем сезоне 34-летний нападающий стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионом. В обоих турнирах Карим выиграл бомбардирскую гонку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Карим Бензема Вильсон Изидор
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