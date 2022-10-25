Быстров высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров высказался о шансах московского «Спартака» побороться петербургским с «Зенитом» за чемпионский титул.

«Будем смотреть на таблицу в конце сезона. «Спартак» тоже обыгрывает «Химки» 5:0. «Химки» и «Сочи» сейчас вообще ничем не отличаются», - цитирует Владимира «Спорт-экспресс».

В 14-м туре петербургский клуб на своем поле разгромил «Сочи» со счетом 7:0. «Зенит» уверенно лидирует в Премьер-лиге, имея в своем активе 36 баллов. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на семь очков.