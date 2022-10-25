«Телега»: Быстров раскритиковал игрока «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Владимир Быстров критически высказался о защитнике московского «Спартака» Михе Мевле.

«Мевля, по тем матчам, что я сейчас увидел, – это телега. Так разворачивается, как будто ему надо там, не знаю, килограмм 10 еще скинуть», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

32-летний словенский защитник перешел в стан «красно-белых» в сентябре. Он заключил однолетнее трудовое соглашение с московским клубом.

В нынешнем сезоне чемпионата России Мевля провел четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями.