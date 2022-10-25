Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николсон ответил на вопрос о переходе из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»

25 Октября 2022 • 09:53 Комментировать

Ямайский легионер «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопрос о том, допускает ли он переход в другой клуб Российской премьер-лиги.

«Не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено. В РПЛ я буду только в «Спартаке», - приводит слова нападающего Metaratings.ru.

25-летний форвард пополнил ряды «красно-белых» в январе текущего года. Его действующее трудовое соглашении со столичным клубом рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Николсон провел десять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

После 14 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Шамар Николсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
10:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Зенит» — европейский гранд-клуб» 1
10:56 · Россия. Премьер-лига
Быстров высказался о шансах «Спартака» на чемпионство
10:51 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о победе «Зенита» 7:0: «В РПЛ так может быть с любой командой»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Петржела оценил свою роль в истории «Зенита»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Торпедо»: «Победить «Спартак» даже очень реально» 1
10:28 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос оценил шансы «Зенита» пройти сезон без поражений
10:11 · Россия. Премьер-лига
«Телега»: Быстров раскритиковал игрока «Спартака»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Николсон ответил на вопрос о переходе из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»
09:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не будет штрафовать Мостового так, как «МЮ» - Роналду
09:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на сравнения с «Манчестер Сити»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «В будущем Абаскаль может возглавить «Барселону» или сборную Испании»
08:58 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «У Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях, на которых может»
08:46 · Россия. Премьер-лига
Дуглас: «Зенит» мог бы сейчас выступить в ЛЧ лучше, чем в предыдущие годы» 3
08:29 · Россия. Премьер-лига
Дуглас: «Зенит» сыграл даже лучше, чем хотел»
Все новости
Рекомендуем