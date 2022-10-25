Николсон ответил на вопрос о переходе из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»

Ямайский легионер «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопрос о том, допускает ли он переход в другой клуб Российской премьер-лиги.

«Не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено. В РПЛ я буду только в «Спартаке», - приводит слова нападающего Metaratings.ru.

25-летний форвард пополнил ряды «красно-белых» в январе текущего года. Его действующее трудовое соглашении со столичным клубом рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Николсон провел десять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

После 14 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.