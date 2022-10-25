«Зенит» не будет штрафовать Мостового так, как «МЮ» - Роналду

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев поведал о том, будет ли клуб применять какие-то дисциплинарные в отношении хавбека команды Андрея Мостового.

«Конфликт исчерпан. Не случайно Андрей вышел на замену в матче с «Сочи» в чемпионате России и полезно сыграл. Штраф, как к Криштиану, мы не будем применять», - цитирует руководителя ТАСС.

Напомним, что в поединке Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» Мостовой после обратной замены сразу же ушел в раздевалку. Таким образом игрок, поведший на поле всего 22 минуты, выразил недовольство решением тренерского штаба команды.

В текущем сезоне Мостовой сыграл 14 матчей в Премьер-лиге, отметившись пятью голами и двумя ассистами.