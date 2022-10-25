В «Зените» отреагировали на сравнения с «Манчестер Сити»

Александр Медведев, который занимает пост генерального директора петербургского «Зенита», прокомментировал сравнения «сине-бело-голубых» с грандом Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити».

«Можно ли назвать «Зенит» российским «Манчестер Сити»? «Зенит» - это «Зенит», - передает слова руководителя «Чемпионат».

После 14 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего конкурента на семь баллов.

Напомним, что в последнем матче питерцы разгромили «Сочи» со счетом 7:0.