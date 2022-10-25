Маслов: «В будущем Абаскаль может возглавить «Барселону» или сборную Испании»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов пообщался с журналистом «РБ Спорта». Во время интервью футболист поделился мнением о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Абаскаль - молодой, агрессивный и эмоциональный тренер. Может ли он в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании? Все возможно», - сказал футболист.

«Спартак» успешно выступает в текущем сезоне под руководством Абаскаля. После 14 туров «красно-белые» с 29 набранными баллами располагаются на втором месте в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков.