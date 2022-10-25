Аршавин: «У Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях, на которых может»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о полузащитнике Кристиане Нобоа, ныне выступающем за «Сочи».

«Визуально у Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях, на которых может. Он уже слишком взрослый, и в следующем году «Сочи» надо понимать, как строить игру без него», – цитирует Андрея «Матч ТВ».

Напомним, что накануне «Сочи» разгромно проиграл «Зениту» на «Газпром Арене» со счетом 0:7.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний Нобоа принял участие в 14 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.