Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «У Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях, на которых может»

25 Октября 2022 • 08:58 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о полузащитнике Кристиане Нобоа, ныне выступающем за «Сочи».

«Визуально у Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях, на которых может. Он уже слишком взрослый, и в следующем году «Сочи» надо понимать, как строить игру без него», – цитирует Андрея «Матч ТВ».

Напомним, что накануне «Сочи» разгромно проиграл «Зениту» на «Газпром Арене» со счетом 0:7.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний Нобоа принял участие в 14 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Кристиан Нобоа Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
09:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на сравнения с «Манчестер Сити»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «В будущем Абаскаль может возглавить «Барселону» или сборную Испании»
08:58 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «У Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях, на которых может»
08:46 · Россия. Премьер-лига
Дуглас: «Зенит» мог бы сейчас выступить в ЛЧ лучше, чем в предыдущие годы» 1
08:29 · Россия. Премьер-лига
Дуглас: «Зенит» сыграл даже лучше, чем хотел»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Малком и Клаудиньо не нужны европейским клубам
08:18 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Не чувствуется, что «Сочи» готов бороться за медали»
08:13 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Это тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть»
08:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Чистяков - о победе 7:0: «Мы бежали забивать сколько могли - хотели больше»
07:31 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит РПЛ»
05:22 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» побил рекорд московского «Спартака» 1993 года 1
03:57 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» побил застарелый рекорд волгоградского «Ротора»
03:27 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Забивали на любой вкус»
03:14 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Всегда важно выигрывать дома»
02:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сочи» просто разорвали»
Все новости
Рекомендуем