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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуглас: «Зенит» мог бы сейчас выступить в ЛЧ лучше, чем в предыдущие годы»

25 Октября 2022 • 08:46 Комментировать (1)

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос считает, что в нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» могли бы показать успешное выступление в Лиге чемпионов.

«Мы не в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно», - приводит слова бразильского легионера «Спорт-экспресс».

Напомним, что решением УЕФА российские клубы отстранены от еврокубков на сезон-2022/2023.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Зенит» набрал 36 очков после 14 туров и уверенно лидирует в турнирной таблице. Питерцы имеют 7-очковый отрыв от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
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Комментарии (1)
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nadezhda
25 Октября 2022 в 08:55
Это вряд-ли, там Газпром никто и зовут его никак.
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