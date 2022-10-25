Малком и Клаудиньо не нужны европейским клубам

Бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо не пользуются спросом на европейском трансферном рынке. Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» сообщил футбольный агент Луис Фернандо Гарсия.

«За моими клиентами не следят европейские гранды. Малком, Клаудиньо, Иван и Мантуан чувствуют себя в «Зените» как дома», - сказал Гарсия.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 14 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. На счету Клаудиньо два гола и четыре ассиста в 11 матчах чемпионата.