Бейл — о Чирковиче: Он является нашим ребёнком

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением об игре нападающего Александра Чирковича.

«Чиркович — молодой парень, ему нужно немного нашей помощи в адаптации. Он наш ребенок (улыбается)», — цитирует слова Бейла «Чемпионат».

Игрок рассказал, что команда старается во всем помогать Чирковичу и делает это успешно, ведь он забил уже несколько мячей.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Чирковича три забитых мяча в 12 матчах во всех турнирах. Трудовой договор игрока с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2026 года.

Самарский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за 13 игр.