Аутсайдеры РПЛ на экваторе турнира

К своему экватору подходит сезон-2022/2023 в РПЛ. Коллективы-аутсайдеры по традиции просчитывают варианты спасения. С момента перехода на систему «осень-весна» нынешний чемпионат уже одиннадцатый полноценный, который стартует летом и заканчивается весной. Перед уходом на зимние каникулы клубы успевают захватить 3-4 тура второго круга. И если имеется достаточный набор статистических данных, то почему не провести их анализ?

В представленной ниже таблице отражены результаты клубов РПЛ, которые на промежуточном финише занимали последнее место в турнирной таблице. Учтены набранные командами очки, отмечен отрыв от 14-го места, дающего право на участие в переходных матчах, и обозначен отрыв от 12-й строчки, которая гарантирует прописку в ведущей российской лиге в следующем сезоне.

Сезон Команда Количество очков после первого круга Отставание от 14-го места Отставание от 12-го места 2012/2013 «Мордовия» 8 3 5 2013/2014 «Анжи» 6 3 11 2014/2015 «Арсенал» 8 2 6 2015/2016 «Анжи» 8 5 7 2016/2017 «Арсенал» 9 12 9 2017/2018 «СКА-Хабаровск» 12 2 5 2018/2019 «Енисей» 9 5 7 2019/2020 «Сочи» 14 4 5 2020/2021 «Сочи» 13 1 4 2021/2022 «Урал» 12 1 3

За последние 10 чемпионатов аутсайдеры первой половины сезона в пяти случаях в итоге покидали турнир (отмечены жирным шрифтом). Важным фактором в сохранении прописки является плотность результатов, то есть отрыв от ближайших конкурентов. Отметим, что не всегда очковый багаж становился главным фактором в достижении результата. У пяти неудачников в двух случаях был один и тот же тренер. Это Дмитрий Аленичев, которому с тульским «Арсеналом» в ноябре 2014-го и с «Енисеем» спустя четыре года не удавалось сохранить прописку.

Сегодняшнее положение столичного «Торпедо» (в его активе пока 6 очков и ещё первый круг не завершён) выглядит не столь уж и обречённым. Хотя именитый и самый титулованный российский тренер Валерий Газзаев (единственный из российского тренерского цеха, кто приводил отечественный клуб к победе в еврокубке в 2005 году с ЦСКА) уже «похоронил» автозаводцев. В телеинтервью на одном из каналов он предсказал печальный итог автозаводцам. Очередное спасение в лице Андрея Талалаева, безусловно, даёт надежды старейшему клубу. Шансы у сегодняшнего аутсайдера оцениваются как «пятьдесят на пятьдесят». В отличие от соперников, коллектив базируется в Москве, где, как известно, проще, чем на периферии, подобрать состав, имея одинаковый бюджет. Ответ на вопрос, куда качнётся статистика для аутсайдеров в плане сохранения прописки в РПЛ, узнаем следующей весной.

Константин Лицин