Аутсайдеры РПЛ на экваторе турнира

В представленной ниже таблице отражены результаты клубов РПЛ, которые на промежуточном финише занимали последнее место в турнирной таблице. Учтены набранные командами очки, отмечен отрыв от 14-го места, дающего право на участие в переходных матчах, и обозначен отрыв от 12-й строчки, которая гарантирует прописку в ведущей российской лиге в следующем сезоне.
|Сезон
|Команда
|Количество очков после первого круга
|Отставание от 14-го места
|Отставание от 12-го места
|2012/2013
|«Мордовия»
|8
|3
|5
|2013/2014
|«Анжи»
|6
|3
|11
|2014/2015
|«Арсенал»
|8
|2
|6
|2015/2016
|«Анжи»
|8
|5
|7
|2016/2017
|«Арсенал»
|9
|12
|9
|2017/2018
|«СКА-Хабаровск»
|12
|2
|5
|2018/2019
|«Енисей»
|9
|5
|7
|2019/2020
|«Сочи»
|14
|4
|5
|2020/2021
|«Сочи»
|13
|1
|4
|2021/2022
|«Урал»
|12
|1
|3
За последние 10 чемпионатов аутсайдеры первой половины сезона в пяти случаях в итоге покидали турнир (отмечены жирным шрифтом). Важным фактором в сохранении прописки является плотность результатов, то есть отрыв от ближайших конкурентов. Отметим, что не всегда очковый багаж становился главным фактором в достижении результата. У пяти неудачников в двух случаях был один и тот же тренер. Это Дмитрий Аленичев, которому с тульским «Арсеналом» в ноябре 2014-го и с «Енисеем» спустя четыре года не удавалось сохранить прописку.
Сегодняшнее положение столичного «Торпедо» (в его активе пока 6 очков и ещё первый круг не завершён) выглядит не столь уж и обречённым. Хотя именитый и самый титулованный российский тренер Валерий Газзаев (единственный из российского тренерского цеха, кто приводил отечественный клуб к победе в еврокубке в 2005 году с ЦСКА) уже «похоронил» автозаводцев. В телеинтервью на одном из каналов он предсказал печальный итог автозаводцам. Очередное спасение в лице Андрея Талалаева, безусловно, даёт надежды старейшему клубу. Шансы у сегодняшнего аутсайдера оцениваются как «пятьдесят на пятьдесят». В отличие от соперников, коллектив базируется в Москве, где, как известно, проще, чем на периферии, подобрать состав, имея одинаковый бюджет. Ответ на вопрос, куда качнётся статистика для аутсайдеров в плане сохранения прописки в РПЛ, узнаем следующей весной.
Константин Лицин
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