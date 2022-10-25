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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аутсайдеры РПЛ на экваторе турнира

25 Октября 2022 • 08:13 Комментировать
К своему экватору подходит сезон-2022/2023 в РПЛ. Коллективы-аутсайдеры по традиции просчитывают варианты спасения. С момента перехода на систему «осень-весна» нынешний чемпионат уже одиннадцатый полноценный, который стартует летом и заканчивается весной. Перед уходом на зимние каникулы клубы успевают захватить 3-4 тура второго круга. И если имеется достаточный набор статистических данных, то почему не провести их анализ?
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В представленной ниже таблице отражены результаты клубов РПЛ, которые на промежуточном финише занимали последнее место в турнирной таблице. Учтены набранные командами очки, отмечен отрыв от 14-го места, дающего право на участие в переходных матчах, и обозначен отрыв от 12-й строчки, которая гарантирует прописку в ведущей российской лиге в следующем сезоне.

СезонКомандаКоличество очков после первого круга Отставание от 14-го местаОтставание от 12-го места
2012/2013«Мордовия»835
2013/2014«Анжи»6311
2014/2015«Арсенал»826
2015/2016«Анжи»857
2016/2017«Арсенал»9129
2017/2018«СКА-Хабаровск»1225
2018/2019«Енисей»957
2019/2020«Сочи»1445
2020/2021«Сочи»1314
2021/2022«Урал»1213

 

За последние 10 чемпионатов аутсайдеры первой половины сезона в пяти случаях в итоге покидали турнир (отмечены жирным шрифтом). Важным фактором в сохранении прописки является плотность результатов, то есть отрыв от ближайших конкурентов. Отметим, что не всегда очковый багаж становился главным фактором в достижении результата. У пяти неудачников в двух случаях был один и тот же тренер. Это Дмитрий Аленичев, которому с тульским «Арсеналом» в ноябре 2014-го и с «Енисеем» спустя четыре года не удавалось сохранить прописку.
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Сегодняшнее положение столичного «Торпедо» (в его активе пока 6 очков и ещё первый круг не завершён) выглядит не столь уж и обречённым. Хотя именитый и самый титулованный российский тренер Валерий Газзаев (единственный из российского тренерского цеха, кто приводил отечественный клуб к победе в еврокубке в 2005 году с ЦСКА) уже «похоронил» автозаводцев. В телеинтервью на одном из каналов он предсказал печальный итог автозаводцам. Очередное спасение в лице Андрея Талалаева, безусловно, даёт надежды старейшему клубу. Шансы у сегодняшнего аутсайдера оцениваются как «пятьдесят на пятьдесят». В отличие от соперников, коллектив базируется в Москве, где, как известно, проще, чем на периферии, подобрать состав, имея одинаковый бюджет. Ответ на вопрос, куда качнётся статистика для аутсайдеров в плане сохранения прописки в РПЛ, узнаем следующей весной.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Анжи Мордовия Енисей Арсенал Тула Сочи СКА-Хабаровск
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