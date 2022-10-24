«Локомотив» изучает возможности по усилению своего состава. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб проявляет интерес к вингеру Роману Ежову, который в настоящий момент выступает за «Крылья Советов».

В 11 матчах чемпионата России сезона 2022/2023 Роман Ежов, являющийся воспитанником академии «Чертаново», записал на свой счёт три гола.

Роману Ежову 25 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 1,5 миллиона евро.

После 14 сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр.