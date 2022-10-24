​Масалитин: Карраскалю и Медине не место в основе ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил нынешний уровень Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины. По словам Масалитина, его удивило попадание этих двух легионеров в стартовый состав на воскресный матч чемпионата России против «Оренбурга».

«Они снизили свои же игровые кондиции. Их место в ЦСКА - на лавочке. Это в лучшем случае. Ну или на трибуне», - высказался Масалитин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» на выезде – матч завершился со счётом 2:2.

На текущий момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.