В «Спартаке» забраковали Пиняева

Пол Эшуорт, который ныне занимает пост спортивного директора московского «Спартака», отказался от подписания полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, функционер провел анализ всех данных 17-летнего футболиста, после чего принял решение отказаться от трансфера перспективного исполнителя.

Сегодня, 24 октября, в прессе появилась информация о переговорах представителей Пиняева с «Локомотивом».

В сезоне-2022/2023 Сергей отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей в десяти встречах за самарский коллектив.