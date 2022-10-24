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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В КДК отреагировали на инцидент с заменой футболки игроком ЦСКА

24 Октября 2022 • 12:24 Комментировать

В воскресном матче чемпионата России между «Оренбургом» и ЦСКА произошёл весьма необычный эпизод. Защитник Милан Гайич, выступающий под номером 22, около десяти минут провёл на поле в футболке Адольфо Гайча с номером 21. Комментарий на этот счёт дал Артур Григорьянц, который возглавляет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«Это нарушение регламента чемпионата, которое мы будем рассматривать», - высказался Григорьянц, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч между «Оренбургом» и ЦСКА завершился вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Артур Григорьянц Адольфо Гайч Милан Гайич
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