​В КДК отреагировали на инцидент с заменой футболки игроком ЦСКА

В воскресном матче чемпионата России между «Оренбургом» и ЦСКА произошёл весьма необычный эпизод. Защитник Милан Гайич, выступающий под номером 22, около десяти минут провёл на поле в футболке Адольфо Гайча с номером 21. Комментарий на этот счёт дал Артур Григорьянц, который возглавляет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«Это нарушение регламента чемпионата, которое мы будем рассматривать», - высказался Григорьянц, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч между «Оренбургом» и ЦСКА завершился вничью со счётом 2:2.