Осинькин: «Я бы хотел, чтобы Пиняев играл в «Крыльях» как можно дольше»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался относительно возможного ухода из команды полузащитника Сергея Пиняева. Интерес к 17-летнему футболисту проявляет столичный «Локомотив».

«Написали же про какие-то контакты с представителями игрока и «Локомотива». К нам ничего не поступало. Как тренер я бы хотел, чтобы Сергей у нас играл как можно дольше», - приводятся слова тренера на страницах издания «Спорт-экспресс».

Напомним, что Сергей перебрался в самарский клуб летом прошлого года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Пиняева составляет 1,7 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел десять матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.