«Урал» назвал сроки восстановления нападающего Влута

Стало известно, сколько времени проведет в лазарете нападающий екатеринбургского «Урала» Рай Влут. Как сообщается в телеграм-канале клуба, на восстановление голландскому легионеру понадобится три-четыре недели. У форварда диагностировано повреждение бедра.

Напомним, что Влут получил травму в недавнем матче против «Сочи» (3:2) в групповом турнире Фонбет Кубка России. В одном из эпизодов голландец столкнулся с вратарем южан Денисом Адамовым, после чего обоих игроков заменили.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел пять матчей и отметился одним забитым мячом.