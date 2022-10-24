В «Крыльях Советов» высказались о трансфере Пиняева в «Локомотив»

Футбольный функционер Сергей Корниленко, ныне занимающий пост спортивного директора самарских «Крыльев Советов», отреагировал на информацию о переговорах московского «Локомотива» с полузащитником Сергеем Пиняевым.

«Я об этом ничего не знаю. Официально в клуб никто не обращался», - приводит слова Корниленко «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» вступили в переговоры с представителями 17-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в десяти поединках за самарскую команду, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.