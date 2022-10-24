Пиняев ведёт переговоры с московским клубом

Атакующий полузащитник Сергей Пиняев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в Москве.

Как информирует «Спорт-экспресс», заинтересованность в услугах 17-летнего исполнителя проявляет столичный «Локомотив». Руководство «железнодорожников» провело предварительные переговоры с представителями талантливого россиянина. Переход Пиняева может быть оформлен летом следующего года.

Сергей играет за «Крылья» с июля 2021 года. Его трудовой договор рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,7 миллиона евро.