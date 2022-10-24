Пименов высказался о возможном приходе Галактионова в «Локомотив»

Экс-футболист столичного «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «железнодорожников».

«Как специалист он уже доказал свой уровень. Отзывы о нем очень хорошие. Если Галактионов реализует свои мысли в «Локомотиве», может получиться хороший симбиоз», - приводит слова Пименова КП.

Напомним, что после увольнения немца Йозефа Циннбауэра исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» является Андрей Фёдоров.

В последнем матче «железнодорожники» на своем поле потерпели поражение от «Динамо» со счетом 1:3. После 14 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице.