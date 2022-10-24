Форвард «Спартака» Николсон: «Мы не можем сказать: «Ок, «Зенит» уже чемпион»

Центрфорвард московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о борьбе с петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Не хотим быть вторыми, третьими. «Спартак» хочет побеждать всегда. Мы не можем сказать: «Ок, «Зенит» уже выиграл чемпионат». Хотим бороться за чемпионство и за кубок», - передает слова ямайского легионера «Чемпионат».

Накануне «Спартак» отпраздновал разгромную домашнюю победу над «Химками» со счетом 5:0. После этого успеха на счету «народной команды» стало 29 баллов. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка. При этом у питерцев есть одна игра в запасе.