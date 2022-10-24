Мелёшин подтвердил продление контракта со «Спартаком»

Форвард столичного «Спартака» Павел Мелёшин прокомментировал новость о подписании нового трудового соглашения с «красно-белыми».

«Это правда. Верно ли, что на три года? Это неважно. Главное, что играю в «Спартаке». Клуб предложил, и я подписал с удовольствием», - цитирует 18-летнего футболиста «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги перспективный нападающий провел четыре встречи, отметившись одним забитым мячом.

«Спартак» в последнем матче одержал разгромную победу над «Химками» со счетом 5:0. После 14 туров Премьер-лиги «народная команда» набрала 29 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице.