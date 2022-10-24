Аршавин рассказал, что мог перейти в «Барселону»

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре «сине-бело-голубых», вспомнил о несостоявшемся трансфере в каталонскую «Барселону».

«Я знал об интересе и даже разговаривал с президентом «Барселоны». И они сделали предложение. Срыв перехода - самое большое разочарование? Немножко грустно стало», - передает слова Аршавина Sport24.

Напомним, что Андрей поиграл в Европе за лондонский «Арсенал». В общей сложности нападающий сыграл за свою карьеру 627 поединков, в которых записал на свой счет 139 забитых мячей и 186 голевых передач.