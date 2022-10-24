Легионер «Динамо» Нгамалё оценил уровень футбола в РПЛ

Хавбек московского «Динамо» Муми Нгамалё поделился мнением об уровне футбола в Российской премьер-лиге.

«Я уже убедился в том, что в РПЛ очень высокий уровень футбола. Для меня это очень хорошее испытание. Рад находиться здесь», - передает слова легионера «Матч ТВ».

Полузащитник пополнил ряды «бело-голубых» в летнее трансферное окно. С ним был подписан двухлетний трудовой договор. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Нгамалё провел четыре встречи, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 14 туров «Динамо» набрало 23 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.