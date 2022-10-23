Кокорин записал на свой счёт голевую передачу в очередном матче «Ариса»

В восьмом туре чемпионата Кипра сумел напомнить о себе российский форвард Александр Кокорин, который помог своей команде «Арис» одержать победу в матче с «Эносисом». Причем победа получилась волевой, ибо гости первыми открыли счет на десятой минуте, но затем в течение двух минут «Арис» забил два мяча, и в случае с одним из них голевую передачу на свой счет записал российский форвард Александр Кокорин.

Он, напомним, выступает в чемпионате Кипра с конца лета, расставшись со своим предыдущим клубом - итальянской «Фиорентиной».

Надо заметить, что доиграть матч Кокорину не дали - за семнадцать минут до конца матча его заменили.