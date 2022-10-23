Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Будем работать»: Сёмин допустил возвращение в «Локомотив»

23 Октября 2022 • 17:45 Комментировать (1)

Известный российский тренер Юрий Сёмин может вернуться в «Локомотив». Правда, это может быть не должность главного тренера, а некая должность в структуре клуба. Сам Сёмин дал комментарий на этот счёт.

«Будет интересно, когда предложат. Значит, будем работать», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

На текущий момент «Локомотив» располагается в зоне переходных игр – на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч «железнодорожники» проведут в субботу, 29 октября. В этот день «Локомотив» сразится с ЦСКА в дерби на поле своего стадиона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Игорь N
23 Октября 2022 в 17:50
На пенсии надо сидеть Известному российскому тренеру Юрию Сёмину, его время, как не печально, прошло
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
2
3.85 4.00 1.85
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Химки Химки
5
0
1.34 5.40 9.00
Видео
23.10.22 в 19:00
Ахмат Ахмат
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.56 4.20 6.20
Видео
24.10.22 в 17:30
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
18:49 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Автобус играть, кажется, неправильно»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не побеждал так крупно 595 дней
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Литвинов надеется скоро вернуться в состав «Спартака»
18:32 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» ни разу не выиграли после увольнения Юрана – серия достигла 14 матчей
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:20 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» в меньшинстве проиграл в Ярославле
18:17 · Россия. Первая лига
«Динамо» из Махачкалы на 90-й минуте забило победный гол «Кубани»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» призвал руководство российской сборной обратить внимание на Сычевого
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» уже громит «Химки» после очередного гола Николсона
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Юран: Я не проклинал «Химки»
17:59 · Россия. Первая лига
«Алания» прилично оторвалась от конкурентов после разгрома «Краснодара-2»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Не знаю, чем там занимались немецкие специалисты в «Локомотиве», но провал полный» 1
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо видит Абаскаля тренером «Барселоны» в будущем
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» готов продать Сычевого – президент клуба
17:45 · Россия. Премьер-лига
​«Будем работать»: Сёмин допустил возвращение в «Локомотив» 1
Все новости
Рекомендуем