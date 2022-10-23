​«Будем работать»: Сёмин допустил возвращение в «Локомотив»

Известный российский тренер Юрий Сёмин может вернуться в «Локомотив». Правда, это может быть не должность главного тренера, а некая должность в структуре клуба. Сам Сёмин дал комментарий на этот счёт.

«Будет интересно, когда предложат. Значит, будем работать», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

На текущий момент «Локомотив» располагается в зоне переходных игр – на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч «железнодорожники» проведут в субботу, 29 октября. В этот день «Локомотив» сразится с ЦСКА в дерби на поле своего стадиона.