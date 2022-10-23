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Смородская поздравила Миранчука с очередным успехом в «Торино»

23 Октября 2022 • 17:23 Комментировать
Удинезе
1:2
Торино
окончен

В матче одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Торино» достаточно неожиданно нанес поражение сильному нынче «Удинезе», выиграв со счетом 2:1, а российский полузащитник туринского клуба Алексей Миранчук сделал голевую передачу. Это было второе результативное его действие после того, как он забил гол в ворота «Монцы» ранее по ходу сезона. Его успехи отметила Ольга Смородская - бывший президент «Локомотива».

- Я в него очень верю. Ему не очень повезло. Как-то не сложилось у него с «Аталантой». Но то, что он, без сомнения, талантливый и нужный футболист для любой команды, я в этом нисколько не сомневаюсь, - цитирует слова Смородской издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Ольга Смородская Алексей Миранчук
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