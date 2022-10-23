​Юран: «У меня два варианта в РПЛ, вчера с одним клубом переговорил»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран сказал несколько слов журналистам около «Открытие Арены» перед матчем «Спартака».

«Да, у меня есть два варианта в РПЛ. Вчера я с одним клубом переговорил, а на новой неделе будут переговоры с ещё одним клубом. И тогда приму окончательное решение.

Хотел бы я возглавить «Локомотив»? Ну, это хороший суперклуб. Думаю, многие желают его возглавить.

С кем я вчера переговорил? Узнаем-узнаем», - высказался Юран.

Напомним, что в августе Сергея Юрана неожиданно уволили из «Химок», хотя команда неплохо начала этот сезон. С тех пор специалист находится без работы.