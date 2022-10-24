Не так давно Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» – наивысшей индивидуальной награды в футболе, которая вручается с 1956 года. Уместить всех кудесников мяча в одну команду достаточно сложно, тем более что большинство из них являются игроками атакующего амплуа. Но всё же постараемся справиться с этой задачей, выбирая при прочих равных игроков, имеющих больше наград Ballon d’Or в своей копилке.

Лишь одна позиция не вызывала сомнений – голкипер. Лев Яшин остаётся единственным вратарём, получившим столь значимую награду. Ближе всех к нему был Мануэль Нойер, добравшийся до попадания в тройку лучших игроков. В качестве расстановки нашей атакующей команды выберем 4-3-3.

Символическая сборная обладателей награды «Золотой мяч».

Вратарь: Лев Яшин (1963 г., «Динамо» Москва», СССР*)

Защитник: Фабио Каннаваро (2006 г., «Реал» Мадрид, Италия)

Защитник: Маттиас Заммер (1996 г., «Боруссия» Дортмунд, Германия)

Защитник: Франц Беккенбауэр (1976 г., 1972 г., «Бавария» Мюнхен, Германия)

Защитник: Лотар Маттеус (1990 г., «Интер» Милан, Германия)

Полузащитник: Мишель Платини (1983 г., 1984 г., 1985 г., «Ювентус» Турин, Франция)

Полузащитник: Йохан Кройф (1971 г., 1973 г., 1974 г., «Аякс» Амстердам, Нидерланды)

Полузащитник: Криштиану Роналду (2008 г., 2013 г., 2014 г., 2016 г., 2017 г., «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, Португалия).

Нападающий: Лионель Месси (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2015 г., 2019 г., «Барселона», Аргентина)

Нападающий: Роналдо (1997 г., 2002 г., «Интер» Милан, «Реал» Мадрид, Бразилия)

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Нападающий: Марко ван Бастен (1988 г., 1989 г., 1992 г., «Милан», Нидерланды).

*В скобках указаны годы вручения награды, клуб, в котором выступал на тот момент лауреат, и национальная сборная. Не возникло проблем и с защитниками.

Играя в «линию», получим четырёх человек. Отметим, что выбора здесь тоже не было. Только четыре человека получали награду, имея опыт игры в обороне. При этом чистым игроком обороны был только Фабио Каннаваро, который стал лучшим футболистом планеты, завоевав титул чемпиона мира в 2006 году.

Кроме итальянца Каннаваро в обороне только немцы. Заммер, Маттеус и Беккенбауэр были лучшими в свои десятилетия. При этом «Кайзер Франц» выигрывал награду дважды. Отметим, что между получением наград, в 1974 году Беккенбауэр выиграл титул чемпиона мира, а в годы получения «Золотого мяча» – золото и серебро чемпионата Европы. Три полузащитника собрали 11 наград. Пять из них приходятся на Криштиану Роналду, который становился пятикратным обладателем «Золотого мяча». Жаль, что сегодня португалец переживает не лучший «виток» в своей карьере. Платини и Кройф были легендами 70-х и 80-х. Восторженные отзывы об их игре можно регулярно слышать от старшего поколения болельщиков. Фигу, Зидан, Баджо, Недвед, Гуллит и другие игроки не менее талантливы, но в связи с ограниченностью мест в сборной остались вне её.

Игорь Беланов и Олег Блохин получали награду «Золотой мяч» наряду со Львом Яшиным в 1986 г. и 1975 г., представляя киевское «Динамо». В 2004 г. украинец Андрей Шевченко становился лучшим игроком планеты, выступая за «Милан». Однако в тройку лучших нападающих вошли трое, которые взяли, как и полузащитники, 11 наград на всех. Лидером, безусловно, является Лионель Месси, который вполне мог претендовать на седьмой титул, но в 2020 году награждение не проводилось в связи с пандемией. Марко ван Бастен и «зубастик» Роналдо были непревзойдёнными форвардами в конце 80-х и 90-х. Представленная сборная, бесспорно, носит условное название. Сыграть без футболистов, которые «носят рояль», практически нереально. И это лучше всех знают парни, которые получают награду «Золотой мяч».

Константин Лицин