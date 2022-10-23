​Пруцев: Гайич поступил некрасиво в дерби

Хавбек «Спартака» Данил Пруцев высказался об эпизоде, который произошёл перед первым голом ЦСКА в дерби. «Красно-белые», как известно, обвинили «армейцев» в нарушении принципа честной игры.

«Зобнин вёл мяч, мы сыграли с ним «в стенку». И тут все игроки ЦСКА стали кричать: «Выбей мяч, выбей!» Рома пробежал ещё метра два и остановился, поднял руки. Но защитник «армейцев» подхватил мяч и побежал. По-моему, поступок некрасивый», - высказался Пруцев, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Спартака».

По словам Пруцева, игроки «Спартака» пытались объяснить ситуацию Сергею Карасёву, но судья сказал, что в таких ситуациях нужно либо выбивать мяч за пределы поля, либо продолжать играть.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» на прошлых выходных сильнейшего выявить не смогли – их битва завершилась вничью со счётом 2:2.