Известный в прошлом нападающий сборной России Андрей Аршавин забил шикарный гол в Казани на фестивале футбола. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

Андрей Аршавин повесил бутсы на гвоздь примерно четыре года назад. Он известен главным образом по выступлениям за питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал». Будучи игроком сборной России, Аршавин провёл 75 матчей, в которых забил 17 голов.

В настоящий момент Андрей Аршавин работает в «Зените». Он занимает должность заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.