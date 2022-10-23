Захарян высказался о трансфере в «Челси»

Полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос журналистов о возможном трансфере в лондонский «Челси».

«Пока новостей по «Челси» нет, жду. Общаюсь», - приводятся слова 19-летнего воспитанника «бело-голубых» в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Напомним, что Захарян был близок к переходу в лондонский топ-клуб в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась из-за проблем с банковским переводом.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 13 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи.